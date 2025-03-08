Дмитрий Шахов поздравил жён псковских военнослужащих с Международным женским днём

18:19, 08 марта 2025, ПАИ

Уполномоченный по правам человека в Псковской области Дмитрий Шахов поздравил жён псковских военнослужащих с Международным женским днём. Об этом омбудсмен сообщил ПАИ.

«В этот день я хочу поздравить вас и в вашем лице всех наших милых и дорогих женщин – жён военнослужащих, чьи мужья выполняют свой воинский долг, участвуя в специальной военной операции. На вашу долю выпало тяжёлое испытание – ежеминутно беспокоиться за судьбу своего самого любимого человека в жизни», – отметил он.

Дмитрий Шахов ответил на вопросы, волнующие жён военнослужащих, и рассказал о работе как регионального, так и федерального омбудсменов, которые также взаимодействуют с Министерством обороны РФ и ФСБ России.

В завершение беседы псковский омбудсмен поздравил всех участниц встречи с Международным днём – 8 Марта и вручил букеты цветов и подарки.