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Сборка пролётов моста через Великую началась на Северном обходе

Сборка пролётов моста началась на Северном обходе в Псковском районе. Об этом сообщает телеканал «Первый Псковский».

Скриншот здесь и далее: телеканал «Первый Псковский»

На мосту почти в полкилометра в длину будут четыре полосы движения и тротуары. Особенность переправы – её технология: это первый в регионе железный мост с максимальным пролётом между опорами в сто метров. Многотонные секции сооружения строители собирают с помощью гигантских болтов.

«Балки по 15 метров и они достаточно высокие.На всей её высоте они должны быть соединены с последующей балкой. Сборка металлоконструкций требует большой и щепетильной, трудоёмкой работы, почти что вручную», – отметил заместитель директора ГБУ «Псковавтодор» Алексей Петров.

Мост через реку Великую позволит соединить две большие трассы – на Санкт-Петербург и на Ригу. Объект реализуется по президентскому нацпроекту «Безопасные качественные дороги». Теперь работы продолжат в рамках нового нацпроекта – «Инфраструктура для жизни». Окончание строительства запланировано на 2027 год.

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