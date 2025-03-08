Печорские волонтёры поздравили жительниц города с 8 Марта
Волонтёры Печорского муниципального округа поздравляли печерянок с Международным женским днём. Об этом пишет газета «Печорская правда».
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Фото: газета «Печорская правда»
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Фото: газета «Печорская правда»
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Фото: газета «Печорская правда»
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Фото: газета «Печорская правда»
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Фото: газета «Печорская правда»
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Фото: газета «Печорская правда»
Жительницам Печор в честь праздника вручили тюльпаны, а настроение поддерживал аниматор в костюме панды. «Подобную акцию мы проводим ежегодно. Хочу от всей души поблагодарить наших мужчин, без которых эта акция бы не состоялась. Это предприниматели, руководители наших организаций, депутаты и просто печеряне», – отметила руководитель окружного Центра добровольчества Юлия Четвергова.
Акция проводится совместно с сотрудниками Госавтоинспекции МО МВД России «Печорский».
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