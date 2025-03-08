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Общество

Печорские волонтёры поздравили жительниц города с 8 Марта

Волонтёры Печорского муниципального округа поздравляли печерянок с Международным женским днём. Об этом пишет газета «Печорская правда».

  • Поздравление печерянок с Международным женским днём
    Фото: газета «Печорская правда»
  • Поздравление печерянок с Международным женским днём
    Фото: газета «Печорская правда»
  • Поздравление печерянок с Международным женским днём
    Фото: газета «Печорская правда»
  • Поздравление печерянок с Международным женским днём
    Фото: газета «Печорская правда»
  • Поздравление печерянок с Международным женским днём
    Фото: газета «Печорская правда»
  • Поздравление печерянок с Международным женским днём
    Фото: газета «Печорская правда»

Жительницам Печор в честь праздника вручили тюльпаны, а настроение поддерживал аниматор в костюме панды. «Подобную акцию мы проводим ежегодно. Хочу от всей души поблагодарить наших мужчин, без которых эта акция бы не состоялась. Это предприниматели, руководители наших организаций, депутаты и просто печеряне», – отметила руководитель окружного Центра добровольчества Юлия Четвергова.

Акция проводится совместно с сотрудниками Госавтоинспекции МО МВД России «Печорский».

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