Печорские волонтёры поздравили жительниц города с 8 Марта

20:30, 08 марта 2025, ПАИ

Волонтёры Печорского муниципального округа поздравляли печерянок с Международным женским днём. Об этом пишет газета «Печорская правда».



Фото: газета «Печорская правда»



Фото: газета «Печорская правда»



Фото: газета «Печорская правда»



Фото: газета «Печорская правда»



Фото: газета «Печорская правда»



Фото: газета «Печорская правда»











Жительницам Печор в честь праздника вручили тюльпаны, а настроение поддерживал аниматор в костюме панды. «Подобную акцию мы проводим ежегодно. Хочу от всей души поблагодарить наших мужчин, без которых эта акция бы не состоялась. Это предприниматели, руководители наших организаций, депутаты и просто печеряне», – отметила руководитель окружного Центра добровольчества Юлия Четвергова.

Акция проводится совместно с сотрудниками Госавтоинспекции МО МВД России «Печорский».