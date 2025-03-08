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Общество

Жители Пустошкинского округа спасли тонущего мужчину из ледяной воды

Мужчина провалился под лёд на озере, расположенном около братских захоронений вблизи деревни Гультяи Пустошкинского муниципального округа. Об этом пишет телеграм-канал «Псковская сводка. ПАИ».

Местные жители оперативно отреагировали и смогли вытащить пострадавшего из ледяной воды. По предварительной информации, мужчина получил переохлаждение, но отказался от госпитализации.

На место происшествия прибыли сотрудники экстренных служб, однако мужчина настоял на том, чтобы остаться дома.

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