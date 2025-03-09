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Иванов день наступил по народному календарю

Иванов день наступил по народному календарю сегодня, 9 марта, пишет calend.ru.

Это день обретения главы Иоанна Предтечи по церковному календарю. Иоанн, также известный как Креститель, считается ближайшим предшественником Иисуса Христа и предсказал его приход. Он вёл аскетичный образ жизни в пустыне, проповедуя иудеям крещение, и именно он крестил Спасителя в водах реки Иордан. Иоанн был обезглавлен в результате интриг иудейской царицы Иродиады и её дочери Саломеи.

На Руси к Иоанну Предтече обращались с молитвами об избавлении от головной боли, о здоровье детей, защите посевов и плодородии.

Праздник обретения главы Иоанна считался днём, когда птицы начинают строить свои гнёзда. Крестьяне в этот день помогали им: поправляли старые скворечники и сооружали новые.

Женщинам в этот день не рекомендовалось стирать бельё, чтобы не испугать птиц и не дать им улететь. Существовало поверье, что если птицы строят гнёзда на солнечной стороне, лето будет холодным. Многолетние наблюдения показывали, что ранний прилёт птиц предвещает хороший урожай.

Если в Иванов день запела синица, это предвещало тепло; однако если её пение было протяжным и жалобным, значит, она голодна. В таком случае люди старались помочь птицам, устраивая кормушки. Увидеть жаворонка или аиста в этот день считалось хорошей приметой.

Также обращали внимание на погоду. Люди говорили: «Если день снежный, то и в апреле будет снег, а если без снега, то так же и в апреле». Снег в день Обретения означал, что Пасха будет холодной.

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