День работников геодезии и картографии отмечают в России

09:46, 09 марта 2025, ПАИ

Каждое второе воскресенье марта в России отмечается День работников геодезии и картографии, пишет calend.ru.

Искусство создания географических карт в России имеет долгую историю, восходящую к Средним векам. Например, первая печатная карта Руси, известная как карта Московских земель, была издана в 1525 году. В 1667 году по указанию воеводы П. И. Годунова была составлена карта Сибири, копия которой сохранилась в Стокгольмском государственном архиве.

Профессия картографа начала формироваться позже: в марте 1720 года в России начались первые картографические съёмки по приказу Петра I, что и стало основой для выбора даты праздника.

При правлении Николая I после основания Пулковской обсерватории в области геодезии и картографии в России были достигнуты значительные успехи. В этот период проводились крупные работы, такие как измерение дуги меридиана от Лапландии до устьев Дуная и создание трёхвёрстной топографической карты западных губерний, начатое в 1846 году.

Листы этой карты начали поступать в продажу при Александре II, который также инициировал издание 10-вёрстной карты Европейской России и ряда карт Азиатской России (включая Кавказ и Среднюю Азию). Этот период ознаменовался началом частной картографической деятельности.

Картография представляет собой науку, изучающую методы создания, издания и применения различных карт. Геодезия же охватывает науки, посвящённые определению формы и размеров Земли, её гравитационного поля и способам изображения земной поверхности на картах и планах. Основная задача геодезии заключается в создании системы координат и построении опорных геодезических сетей, которые позволяют точно определять положение точек на поверхности Земли.