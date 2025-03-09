Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

День работников геодезии и картографии отмечают в России

Каждое второе воскресенье марта в России отмечается День работников геодезии и картографии, пишет calend.ru.

Искусство создания географических карт в России имеет долгую историю, восходящую к Средним векам. Например, первая печатная карта Руси, известная как карта Московских земель, была издана в 1525 году. В 1667 году по указанию воеводы П. И. Годунова была составлена карта Сибири, копия которой сохранилась в Стокгольмском государственном архиве.

Профессия картографа начала формироваться позже: в марте 1720 года в России начались первые картографические съёмки по приказу Петра I, что и стало основой для выбора даты праздника.

При правлении Николая I после основания Пулковской обсерватории в области геодезии и картографии в России были достигнуты значительные успехи. В этот период проводились крупные работы, такие как измерение дуги меридиана от Лапландии до устьев Дуная и создание трёхвёрстной топографической карты западных губерний, начатое в 1846 году.

Листы этой карты начали поступать в продажу при Александре II, который также инициировал издание 10-вёрстной карты Европейской России и ряда карт Азиатской России (включая Кавказ и Среднюю Азию). Этот период ознаменовался началом частной картографической деятельности.

Картография представляет собой науку, изучающую методы создания, издания и применения различных карт. Геодезия же охватывает науки, посвящённые определению формы и размеров Земли, её гравитационного поля и способам изображения земной поверхности на картах и планах. Основная задача геодезии заключается в создании системы координат и построении опорных геодезических сетей, которые позволяют точно определять положение точек на поверхности Земли.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












09 марта 2025

Благодарных слушателей пожелала радиостанции «7 НЕБО» глава Бежаницкого округа
09 марта 2025

Оперативная группа дежурит в Псковском районе для предотвращения выхода на лёд рыбаков
09 марта 2025

Жительнице Идрицы вручили благодарность «Народного фронта» за доставку гуманитарного груза на СВО
09 марта 2025

Память Героя России Алексея Ширяева почтили в Псковской области
09 марта 2025

Стало известно, когда в России пройдут последние звонки и выпускные
09 марта 2025

Михаил Ведерников призвал рыбаков в регионе не выходить на лёд
09 марта 2025

По болотам, песку и глине: как работают энергетики в Стругокрасненском и Порховском районах
09 марта 2025

Причину тёплой погоды в Европейской России объяснил эксперт

Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...