О неблагоприятном природном явлении предупредили псковичей
О неблагоприятном природном явлении предупредили псковичей. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.
«Сегодня в первой половине дня местами по Псковской области сохранится туман с видимостью 500 метров и менее», – говорится в сообщении.
Псковичей призвали быть осторожными.
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