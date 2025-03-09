О неблагоприятном природном явлении предупредили псковичей

09:15, 09 марта 2025, ПАИ

О неблагоприятном природном явлении предупредили псковичей. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

«Сегодня в первой половине дня местами по Псковской области сохранится туман с видимостью 500 метров и менее», – говорится в сообщении.

Псковичей призвали быть осторожными.