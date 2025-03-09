Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

По болотам, песку и глине: как работают энергетики в Стругокрасненском и Порховском районах

«Россети Северо-Запад» показали, как работают энергетики в Псковской области. Видео опубликовано в телеграм-канале компании.

«То, что вы сейчас видите, – это лишь 0,01 % всей работы на ЛЭП 110 кВ «Лудонская-2». Расчистили 40 гектаров просеки. Прошли по болотам, песку и глине. Но через несколько лет всё это придётся делать заново. Электроснабжение Стругокрасненского и Порховского районов Псковской области под контролем», – отмечается в сообщении.

На видео работает машинист бульдозера Анатолий Кузин.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












09 марта 2025

Благодарных слушателей пожелала радиостанции «7 НЕБО» глава Бежаницкого округа
09 марта 2025

Оперативная группа дежурит в Псковском районе для предотвращения выхода на лёд рыбаков
09 марта 2025

Жительнице Идрицы вручили благодарность «Народного фронта» за доставку гуманитарного груза на СВО
09 марта 2025

Память Героя России Алексея Ширяева почтили в Псковской области
09 марта 2025

Стало известно, когда в России пройдут последние звонки и выпускные
09 марта 2025

Михаил Ведерников призвал рыбаков в регионе не выходить на лёд
09 марта 2025

По болотам, песку и глине: как работают энергетики в Стругокрасненском и Порховском районах
09 марта 2025

Причину тёплой погоды в Европейской России объяснил эксперт

Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...