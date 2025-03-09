По болотам, песку и глине: как работают энергетики в Стругокрасненском и Порховском районах

10:17, 09 марта 2025, ПАИ

«Россети Северо-Запад» показали, как работают энергетики в Псковской области. Видео опубликовано в телеграм-канале компании.

«То, что вы сейчас видите, – это лишь 0,01 % всей работы на ЛЭП 110 кВ «Лудонская-2». Расчистили 40 гектаров просеки. Прошли по болотам, песку и глине. Но через несколько лет всё это придётся делать заново. Электроснабжение Стругокрасненского и Порховского районов Псковской области под контролем», – отмечается в сообщении.

На видео работает машинист бульдозера Анатолий Кузин.