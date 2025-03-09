Стало известно, когда в России пройдут последние звонки и выпускные
Министерство просвещения РФ сообщило о датах проведения последних звонков и выпускных в российских школах в текущем учебном году.
Последние звонки состоятся 24 мая, а выпускные вечера запланированы на 28 июня.
На этих мероприятиях будет поднят государственный флаг и исполнен гимн. Также предусмотрено чествование представителей многопоколенных и многодетных семей. В рамках торжеств перед учащимися выступят родители.
Регионам страны поручено обеспечить безопасность на данных мероприятиях.
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