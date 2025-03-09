Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Стало известно, когда в России пройдут последние звонки и выпускные

Министерство просвещения РФ сообщило о датах проведения последних звонков и выпускных в российских школах в текущем учебном году.

Последние звонки состоятся 24 мая, а выпускные вечера запланированы на 28 июня. Фото: ПАИ

Последние звонки состоятся 24 мая, а выпускные вечера запланированы на 28 июня.

На этих мероприятиях будет поднят государственный флаг и исполнен гимн. Также предусмотрено чествование представителей многопоколенных и многодетных семей. В рамках торжеств перед учащимися выступят родители.

Регионам страны поручено обеспечить безопасность на данных мероприятиях.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












09 марта 2025

Благодарных слушателей пожелала радиостанции «7 НЕБО» глава Бежаницкого округа
09 марта 2025

Оперативная группа дежурит в Псковском районе для предотвращения выхода на лёд рыбаков
09 марта 2025

Жительнице Идрицы вручили благодарность «Народного фронта» за доставку гуманитарного груза на СВО
09 марта 2025

Память Героя России Алексея Ширяева почтили в Псковской области
09 марта 2025

Стало известно, когда в России пройдут последние звонки и выпускные
09 марта 2025

Михаил Ведерников призвал рыбаков в регионе не выходить на лёд
09 марта 2025

По болотам, песку и глине: как работают энергетики в Стругокрасненском и Порховском районах
09 марта 2025

Причину тёплой погоды в Европейской России объяснил эксперт

Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...