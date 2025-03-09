Стало известно, когда в России пройдут последние звонки и выпускные

11:08, 09 марта 2025, ПАИ

Министерство просвещения РФ сообщило о датах проведения последних звонков и выпускных в российских школах в текущем учебном году.

Последние звонки состоятся 24 мая, а выпускные вечера запланированы на 28 июня.

На этих мероприятиях будет поднят государственный флаг и исполнен гимн. Также предусмотрено чествование представителей многопоколенных и многодетных семей. В рамках торжеств перед учащимися выступят родители.

Регионам страны поручено обеспечить безопасность на данных мероприятиях.