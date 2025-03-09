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Память Героя России Алексея Ширяева почтили в Псковской области

Память Героя России Алексея Ширяева, который погиб 25 лет назад, выполняя свой воинский долг в Чеченской Республике, почтили в Псковской области руководство и сотрудники УФСИН России по региону. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ведомства.

Память Героя России Алексея Ширяева почтили в Псковской области. Фото здесь и далее: пресс-служба УФСИН России по Псковской области

На мероприятии также присутствовали бойцы отдела специального назначения «Зубр», родные героя, друзья, коллеги, а также ученики средней школы № 12 Пскова, в которой учился Алексей Ширяев и которая носит его имя. Оно прошло в посёлке Писковичи Псковского района, где похоронен Алексей Ширяев.

Участники возложили цветы к могиле героя. Кроме того, юные воспитанники военно-патриотического клуба «Зубрёнок» прочитали стихи, которые посвящены героизму защитников России.

Начальник УФСИН России по Псковской области Виктор Леонов подчеркнул, что в регионе чтут память Алексей Ширяева. Его имя навечно вписано в историю уголовно-исполнительной системы, отметил он. По словам Виктора Леонова, подвиг героя навсегда останется примеров преданности Родине, отваги и чести.

Алексей Ширяев проходил службу в отряде спецназначения УИН Министерства внутренних дел по Псковской области. Вначале он был бойцом штурмовой группы, а потом инструктором отдела. Алексей Ширяев неоднократно бывал в служебных командировках на Северном Кавказе.

8 марта 2000 года он был в составе штурмовой группы и уничтожил два пулемётных расчёта боевиков. Когда Алексей Ширяев прикрывал отход товарищей, он накрыл своим телом брошенную боевиками гранату и был смертельно ранен. За подвиг его удостоили звания Героя России посмертно.

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