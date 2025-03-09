Россиян ждут продолжительные выходные из-за переноса с 8 Марта

11:41, 09 марта 2025, ПАИ

Продолжительные выходные будут ждать россиян из-за переноса нерабочих дней с 23 Февраля и 8 Марта: они продлятся с 8 по 11 мая и с 12 по 15 июня, сообщил глава комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов. Об этом пишет РИА Новости.

В этом году 23 Февраля выпало на воскресенье, а 8 Марта – на субботу. Из-за праздника Дня защитника Отечество у россиян будет дополнительной выходной, который придётся на 8 мая. Следовательно, россияне будут отдыхать с 8 по 10 мая.

А вот из-за Международного женского дня жителей страны ждёт выходной 13 июня, сразу после празднования Дня России, который приходится на 12-е число. Именно так будет насчитываться четыре выходных – с 12 по 15 июня.