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Общество

Жительнице Идрицы вручили благодарность «Народного фронта» за доставку гуманитарного груза на СВО

Жительницу Идрицы Галину Петрушенко, которая сама лично на автомобиле возит гуманитарную помощь в зону проведения специальной военной операции, наградили грамотой «Народного фронта». Об этом пишет газета «Призыв».

Видео с идричанкой в своём телеграм-канале опубликовал депутат Херсонской областной Думы Александр Фомин. Именно он вручил награду жительнице Псковской области.

«Одна за рулём своего верного грузовика доставляет гуманитарную помощь нашим бойцам на передовой с 2022-го года: Курская область, ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области. Это всё хрупкая, женственная, но при этом смелая Галина Владимировна Петрушенко. И вот в ночь с 6 на 7 марта эта смелая женщина приехала к нам на Херсонщину. Изначально я подумал, что Галина приедет в качестве сопровождающего, но оказалось, что всё это делает самостоятельно», – написал он.

Сама Галина Петрушенко призналась, что награда стала для неё неожиданностью.

Напомним, что жительница Идрицы лично на своём грузовике активно участвует в доставке гуманитарных грузов для военнослужащих в зону специальной военной операции. За это её номинировали на Первую общественную премию Псковской области «Народное признание – 2024».

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