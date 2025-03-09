Жительнице Идрицы вручили благодарность «Народного фронта» за доставку гуманитарного груза на СВО
Жительницу Идрицы Галину Петрушенко, которая сама лично на автомобиле возит гуманитарную помощь в зону проведения специальной военной операции, наградили грамотой «Народного фронта». Об этом пишет газета «Призыв».
Видео с идричанкой в своём телеграм-канале опубликовал депутат Херсонской областной Думы Александр Фомин. Именно он вручил награду жительнице Псковской области.
«Одна за рулём своего верного грузовика доставляет гуманитарную помощь нашим бойцам на передовой с 2022-го года: Курская область, ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области. Это всё хрупкая, женственная, но при этом смелая Галина Владимировна Петрушенко. И вот в ночь с 6 на 7 марта эта смелая женщина приехала к нам на Херсонщину. Изначально я подумал, что Галина приедет в качестве сопровождающего, но оказалось, что всё это делает самостоятельно», – написал он.
Сама Галина Петрушенко призналась, что награда стала для неё неожиданностью.
Напомним, что жительница Идрицы лично на своём грузовике активно участвует в доставке гуманитарных грузов для военнослужащих в зону специальной военной операции. За это её номинировали на Первую общественную премию Псковской области «Народное признание – 2024».
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Жительнице Идрицы вручили благодарность «Народного фронта» за доставку гуманитарного груза на СВО
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