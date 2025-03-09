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Общество

В России появился новый профессиональный праздник

В России появился новый профессиональный праздник – День архитектора, который теперь будут праздновать в первый понедельник июля. Соответствующее решение подписал председатель правительства Михаил Мишустин, сообщает пресс-служба кабмина.

В документе подчёркивается, что праздник будет повышать престиж профессии. По словам зампредседателя правительства Марата Хаснуллина, облик городов играет важную роль в улучшении условий проживания людей. Кроме того, он позволяет повысить привлекательность городов для бизнеса и туристов.

Добавим, что инициатором праздника стали Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства, а также Союз архитекторов России.

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