До +12 градусов ожидается в Псковской области 10 марта

13:42, 09 марта 2025, ПАИ

Облачная с прояснениями погода без существенных осадков ожидается в Псковской области 10 марта, сообщили ПАИ в Псковском гидрометцентре.

Будет дуть ветер восточных направлений со скоростью 5–10 метров в секунду.

Температура воздуха по области ночью составит от –3 до +3 градусов, днём – от +7 до +12 градусов.

Атмосферное давление будет ниже нормы.