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Общество

До +12 градусов ожидается в Псковской области 10 марта

Облачная с прояснениями погода без существенных осадков ожидается в Псковской области 10 марта, сообщили ПАИ в Псковском гидрометцентре.

До +12 градусов ожидается в Псковской области 10 марта. Фото: ПАИ

Будет дуть ветер восточных направлений со скоростью 5–10 метров в секунду.

Температура воздуха по области ночью составит от –3 до +3 градусов, днём – от +7 до +12 градусов.

Атмосферное давление будет ниже нормы.

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