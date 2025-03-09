До +12 градусов ожидается в Псковской области 10 марта
Облачная с прояснениями погода без существенных осадков ожидается в Псковской области 10 марта, сообщили ПАИ в Псковском гидрометцентре.
Будет дуть ветер восточных направлений со скоростью 5–10 метров в секунду.
Температура воздуха по области ночью составит от –3 до +3 градусов, днём – от +7 до +12 градусов.
Атмосферное давление будет ниже нормы.
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