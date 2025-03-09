Почти 70% псковичей считают себя сторонниками ЗОЖ

15:18, 09 марта 2025, ПАИ

Большинство опрошенных псковичей (67 %) считают себя приверженцами здорового образа жизни, сообщает сервис SuperJob.

Из этого числа 52 % склоняются к такому мнению, а 15 % полностью в этом уверены.

Кроме того, ещё 33 % псковичей признались, что не придерживаются ЗОЖ. 26 % жителей города заявили, что их образ жизни не соответствуют принципам ЗОЖ, а 7 % сказали, что далеки от этого.

Согласно данным опроса, 13 % мужчин и 17 % женщин уверенно считают себя сторонниками здорового образа жизни. Среди псковичей старше 45 лет этот показатель составляет 18 %, тогда как среди горожан в возрасте до 35 лет – только 15 %. Также 18 % респондентов с доходом от 100 тысяч рублей в месяц идентифицируют себя как приверженцы ЗОЖ.

Что касается содержания понятия «здоровый образ жизни» по мнению псковичей, то 57 % участников опроса уверены, что в него прежде всего входят физическая активность, занятия спортом и утренняя зарядка. 51 % респондентов отметили, что правильное питание является ключевым элементом ЗОЖ. Важность отказа от вредных привычек подчеркнули 40 % опрошенных. Кроме того, такие аспекты, как соблюдение режима дня (21 %) и позитивный настрой (9 %), также были упомянуты как важные для здорового образа жизни.