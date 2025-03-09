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Псковичи могут поддержать кошку Машу из ГКЦ в финале конкурса «Хвостатый хранитель 2.0»

Стартовало голосование в финале конкурса «Хвостатый хранитель 2.0». Псковичи в нём могут поддержать кошку Маша из Городского культурного центра Пскова. Голосование проходит в группе Министерства культуры России в соцсети «ВКонтакте».

Псковичи могут поддержать кошку Машу из ГКЦ в финале конкурса ​«Хвостатый хранитель 2.0». Фото: ГКЦ Пскова

В финал вышли два кота, пони и шесть кошек. Голосующим нужно выбрать пять претендентов на победу.

Голосование завершится 14 марта в 11:00.

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