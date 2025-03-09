Псковичи могут поддержать кошку Машу из ГКЦ в финале конкурса «Хвостатый хранитель 2.0»

14:30, 09 марта 2025, ПАИ

Стартовало голосование в финале конкурса «Хвостатый хранитель 2.0». Псковичи в нём могут поддержать кошку Маша из Городского культурного центра Пскова. Голосование проходит в группе Министерства культуры России в соцсети «ВКонтакте».

В финал вышли два кота, пони и шесть кошек. Голосующим нужно выбрать пять претендентов на победу.

Голосование завершится 14 марта в 11:00.