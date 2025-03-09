Слякотная погода ждёт жителей СЗФО на предстоящей неделе

18:00, 09 марта 2025, ПАИ

Какая будет погода на Северо-Западе России на предстоящей неделе, рассказали синоптики. Об этом сообщает метеоцентр «Фобос».

На фоне циклона будет слякотная, но тёплая погода. «А затем в регион протянется гребень прохладного скандинавского антициклона, так что осадки будут прекращаться», – отметили специалисты.

Днём температура на севере и востоке понизится и будет от –5 до 0 градусов, а на юге региона – от 0 до +5 градусов.