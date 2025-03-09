Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Слякотная погода ждёт жителей СЗФО на предстоящей неделе

Какая будет погода на Северо-Западе России на предстоящей неделе, рассказали синоптики. Об этом сообщает метеоцентр «Фобос».

Слякотная погода ждёт жителей СЗФО на предстоящей неделе. Фото: ПАИ

На фоне циклона будет слякотная, но тёплая погода. «А затем в регион протянется гребень прохладного скандинавского антициклона, так что осадки будут прекращаться», – отметили специалисты.

Днём температура на севере и востоке понизится и будет от –5 до 0 градусов, а на юге региона – от 0 до +5 градусов.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












09 марта 2025

Кинолог объяснил, как собаки могут манипулировать людьми
09 марта 2025

Слякотная погода ждёт жителей СЗФО на предстоящей неделе
09 марта 2025

Михаил Шауркин: Я уже семь лет остаюсь поклонником радиостанции «7 НЕБО»
09 марта 2025

В Пскове росгвардейцы поздравили вдову ветерана войск правопорядка с Международным женским днём
09 марта 2025

Гоша Куценко выступил перед жёнами и мамами псковских военнослужащих
09 марта 2025

Почти 70% псковичей считают себя сторонниками ЗОЖ
09 марта 2025

Юрий Семёнов: «7 НЕБО» – одна из самых любимых моих радиостанций
09 марта 2025

Псковичи могут поддержать кошку Машу из ГКЦ в финале конкурса «Хвостатый хранитель 2.0»

Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...