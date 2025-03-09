Водителя госпитализировали после того, как он вылетел через стекло автомобиля
Автомобиль съехал в кювет на улице Центральной в деревне Скугры Дновского района. Водитель, не пристёгнутый ремнём безопасности, вылетел через стекло, сообщает телеграм-канал «Псковская сводка. ПАИ».
Очевидцы рассказали, что мужчину обнаружили рядом с машиной: он лежал неподалеку от крыши авто.
Пострадавший был доставлен в больницу с тяжёлыми травмами. Врачи борются за его жизнь, однако состояние остаётся критическим.
На месте происшествия работали сотрудники ГИБДД, бригада скорой помощи и пожарные подразделения.