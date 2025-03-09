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Происшествия

Водителя госпитализировали после того, как он вылетел через стекло автомобиля

Автомобиль съехал в кювет на улице Центральной в деревне Скугры Дновского района. Водитель, не пристёгнутый ремнём безопасности, вылетел через стекло, сообщает телеграм-канал «Псковская сводка. ПАИ».

  • ДТП в Дновском районе
    Фото: ПАИ
  • ДТП в Дновском районе
    Фото: ПАИ
  • ДТП в Дновском районе
    Фото: ПАИ
  • ДТП в Дновском районе
    Фото: ПАИ
  • ДТП в Дновском районе
    Фото: ПАИ
  • ДТП в Дновском районе
    Фото: ПАИ
  • ДТП в Дновском районе
    Фото: ПАИ
  • ДТП в Дновском районе
    Фото: ПАИ
  • ДТП в Дновском районе
    Фото: ПАИ
  • ДТП в Дновском районе
    Фото: ПАИ

Очевидцы рассказали, что мужчину обнаружили рядом с машиной: он лежал неподалеку от крыши авто.

Пострадавший был доставлен в больницу с тяжёлыми травмами. Врачи борются за его жизнь, однако состояние остаётся критическим.

На месте происшествия работали сотрудники ГИБДД, бригада скорой помощи и пожарные подразделения.

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