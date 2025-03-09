Водителя госпитализировали после того, как он вылетел через стекло автомобиля

17:35, 09 марта 2025, ПАИ

Автомобиль съехал в кювет на улице Центральной в деревне Скугры Дновского района. Водитель, не пристёгнутый ремнём безопасности, вылетел через стекло, сообщает телеграм-канал «Псковская сводка. ПАИ».



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



















Очевидцы рассказали, что мужчину обнаружили рядом с машиной: он лежал неподалеку от крыши авто.

Пострадавший был доставлен в больницу с тяжёлыми травмами. Врачи борются за его жизнь, однако состояние остаётся критическим.

На месте происшествия работали сотрудники ГИБДД, бригада скорой помощи и пожарные подразделения.