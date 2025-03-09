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Происшествия

Мужчину со шрамом под глазом продолжают искать в Псковской области

Поиски 40-летнего жителя Пскова Вадима Конобы, который пропал без вести 5 июня 2024 года, продолжаются в Псковской области. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального УМВД России.

Мужчину со шрамом под глазом продолжают искать в Псковской области. Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области

У псковича есть несколько характерных примет: худощавое телосложение, рост около 175 см, короткая стрижка и борода. У Вадима Конобы также имеются шрамы под левым глазом и на левом колене от пореза бензопилой. Он страдает от эпилептических приступов.

На момент исчезновения мужчина был одет в чёрную футболку и шорты в бело-чёрную клетку. Если у кого-то есть информация о его местонахождении, просят связаться с отделом разыскной работы УМВД России по Пскову по телефонам 59-63-09, 8-952-214-48-97, а также с дежурной частью по номерам 59-63-22, 02 или 112.

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