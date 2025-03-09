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Общество

На Неделе Торжества Православия митрополит Матфей провёл праздничное богослужение в Пскове

На первой неделе Великого поста, сегодня, 9 марта, в день Торжества Православия, митрополит Псковский и Порховский Матфей провёл Божественную литургию в Свято-Троицком кафедральном соборе города Пскова. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковской епархии.

Фото здесь и далее: Матвей Елисеев / Псковская епархия

Ему сослужили священнослужители Псковской епархии. Песнопения во время литургии исполнил архиерейский хор под руководством Марии Быковой. На богослужении присутствовали прихожане собора.

После завершения литургии митрополит Матфей обратился к собравшимся с архипастырским словом, а затем был проведён чин Торжества Православия.

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