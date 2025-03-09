На Неделе Торжества Православия митрополит Матфей провёл праздничное богослужение в Пскове

20:26, 09 марта 2025, ПАИ

На первой неделе Великого поста, сегодня, 9 марта, в день Торжества Православия, митрополит Псковский и Порховский Матфей провёл Божественную литургию в Свято-Троицком кафедральном соборе города Пскова. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковской епархии.

Ему сослужили священнослужители Псковской епархии. Песнопения во время литургии исполнил архиерейский хор под руководством Марии Быковой. На богослужении присутствовали прихожане собора.

После завершения литургии митрополит Матфей обратился к собравшимся с архипастырским словом, а затем был проведён чин Торжества Православия.