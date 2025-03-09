Полицейские навестили подопечных центра помощи детям в Пскове
В преддверии Международного женского дня полицейские посетили детей в центре помощи, который поддерживает ребят, оставшихся без попечения родителей, в Пскове. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.
Гостям удалось поздравить детей, администрацию и воспитателей с наступающим праздником. Полицейские принесли цветы, подарки и угощения для чаепития.
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Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области
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Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области
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Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области
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Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области
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Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области
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Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области
От имени УМВД к присутствующим обратился старший инспектор ОМПО Управления по работе с личным составом УМВД России по Псковской области капитан полиции Владислав Бачо. Он пожелал всем женщинам и девушкам весеннего настроения, успехов и благополучия, отметив, что между коллективом центра и псковской полицией уже давно установились тёплые, доверительные отношения, которые с каждым годом становятся только крепче.
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