Полицейские навестили подопечных центра помощи детям в Пскове

22:25, 09 марта 2025, ПАИ

В преддверии Международного женского дня полицейские посетили детей в центре помощи, который поддерживает ребят, оставшихся без попечения родителей, в Пскове. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Гостям удалось поздравить детей, администрацию и воспитателей с наступающим праздником. Полицейские принесли цветы, подарки и угощения для чаепития.



Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области



Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области



Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области



Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области



Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области



Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области











От имени УМВД к присутствующим обратился старший инспектор ОМПО Управления по работе с личным составом УМВД России по Псковской области капитан полиции Владислав Бачо. Он пожелал всем женщинам и девушкам весеннего настроения, успехов и благополучия, отметив, что между коллективом центра и псковской полицией уже давно установились тёплые, доверительные отношения, которые с каждым годом становятся только крепче.