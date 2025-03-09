Псковская команда Nordman выиграла все матчи второго тура чемпионата Санкт-Петербурга по настольному теннису

22:43, 09 марта 2025, ПАИ

Второй тур открытого клубного чемпионата Санкт Петербурга по настольному теннису состоялся сегодня, 9 марта. В чемпионате приняли участие две псковские команды – Nordman и Nordman 2. Они сыграли восемь встреч и во всех одержали победу, сообщил руководитель клуба Nordman Юрий Сорокин на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

В состав команды Nordman вошли Владимир Сидоренко, Кирилл Скачков, Никита Артеменко, Пётр Федотов, Глеб Иванов, Александр Волошин, а также Рамиль Мутыгуллин.

В состав команды Nordman 2 вошли Денис Ивонин, Максим Гребнев, Александр Шибаев, Сергей Фильчев, Иван Никулин и Иван Кондратьев.

«Желаем нашим спортсменам дальнейших успешных игр! Так держать!» – написал Юрий Сорокин.