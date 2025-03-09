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Спорт

Псковская команда Nordman выиграла все матчи второго тура чемпионата Санкт-Петербурга по настольному теннису

Второй тур открытого клубного чемпионата Санкт Петербурга по настольному теннису состоялся сегодня, 9 марта. В чемпионате приняли участие две псковские команды – Nordman и Nordman 2. Они сыграли восемь встреч и во всех одержали победу, сообщил руководитель клуба Nordman Юрий Сорокин на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Псковская команда Nordman выиграла все матчи второго тура чемпионата Санкт-Петербурга по настольному теннису. Фото здесь и далее с личной страницы Юрия Сорокина в соцсети «ВКонтакте»

В состав команды Nordman вошли Владимир Сидоренко, Кирилл Скачков, Никита Артеменко, Пётр Федотов, Глеб Иванов, Александр Волошин, а также Рамиль Мутыгуллин.

В состав команды Nordman 2 вошли Денис Ивонин, Максим Гребнев, Александр Шибаев, Сергей Фильчев, Иван Никулин и Иван Кондратьев.

«Желаем нашим спортсменам дальнейших успешных игр! Так держать!» – написал Юрий Сорокин.

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