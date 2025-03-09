Роскачество сообщило о популярности вегетарианской пищи

23:25, 09 марта 2025, ПАИ

Более половины россиян (58 %) приобрели растительные продукты за последние три месяца, при этом основным мотивом выбора вегетарианской пищи стало желание разнообразить свой рацион, сообщили РИА Новости в Роскачестве.

Среди граждан наиболее популярными оказались молочные заменители: 32 % предпочитают растительные продукты вместо молока, а 28 % выбирают растительные напитки. Продукты из растительного мяса и само растительное мясо покупают 22–23 % опрошенных. Почти каждый пятый человек приобретает горячие напитки на растительной основе вместо молока, как выяснили в Роскачестве.

В организации отметили, что основным мотивом выбора вегетарианских продуктов является стремление разнообразить свой рацион, что указали 56 % опрошенных. Также среди распространённых мотивов выделили получение пользы от этих продуктов, поддержание физической формы и снижение веса. Кроме того, каждый пятый покупает вегетарианские продукты ради их вкуса.

Также 12 % опрошенных сообщили, что приобретают такие продукты по совету врача, и лишь 2 % делают это, считая себя вегетарианцами.

В Роскачестве также выяснили, что наиболее популярным типом вегетарианского питания является оволактовегетарианство – его практикуют 24 % опрошенных. В этом режиме допускается употребление яиц и молочных продуктов. 11 % респондентов отметили, что следуют лактовегетарианской диете, позволяющей лишь молоко и молочные изделия. Ещё 11 % заявили о своей приверженности веганству, 8 % придерживаются ововегетарианства, при котором разрешено употребление яиц, но исключаются молочные продукты. При этом 46 % участников опроса не следуют ни одной из указанных диет.