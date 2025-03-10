Что делать при поступлении на карту денег от неизвестного, рассказали в МВД

09:16, 10 марта 2025, ПАИ

Неожиданный перевод на карту может быть как случайной ошибкой, так и частью мошеннической схемы. МВД советует проверить баланс через интернет-банк, так как сообщение о зачислении средств может оказаться обманом. Об этом пишет ТАСС.

Не стоит тратить поступившие деньги до выяснения обстоятельств. Это может быть расценено как необоснованное обогащение и повлечет за собой обязательство возврата суммы и возможные судебные издержки. Также не следует переводить средства на реквизиты, которые укажет отправитель, – это может быть попытка вовлечь в мошенничество. Вернуть деньги можно только через банк.

Важно сохранять всю переписку и записи общения с возможным отправителем. Это поможет в случае разбирательств и защитит от возможных юридических последствий.