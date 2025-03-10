Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Что делать при поступлении на карту денег от неизвестного, рассказали в МВД

Неожиданный перевод на карту может быть как случайной ошибкой, так и частью мошеннической схемы. МВД советует проверить баланс через интернет-банк, так как сообщение о зачислении средств может оказаться обманом. Об этом пишет ТАСС.

Не стоит тратить поступившие деньги до выяснения обстоятельств. Это может быть расценено как необоснованное обогащение и повлечет за собой обязательство возврата суммы и возможные судебные издержки. Также не следует переводить средства на реквизиты, которые укажет отправитель, – это может быть попытка вовлечь в мошенничество. Вернуть деньги можно только через банк.

Важно сохранять всю переписку и записи общения с возможным отправителем. Это поможет в случае разбирательств и защитит от возможных юридических последствий.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












10 марта 2025

Экстремально высокие температуры зафиксировали в Европейской России
09 марта 2025

Полицейские навестили подопечных центра помощи детям в Пскове
09 марта 2025

Борис Елкин рассказал псковичам историю Олега Кошевого
09 марта 2025

На Неделе Торжества Православия митрополит Матфей провёл праздничное богослужение в Пскове
09 марта 2025

Кинолог объяснил, как собаки могут манипулировать людьми
09 марта 2025

Слякотная погода ждёт жителей СЗФО на предстоящей неделе
09 марта 2025

Михаил Шауркин: Я уже семь лет остаюсь поклонником радиостанции «7 НЕБО»
09 марта 2025

В Пскове росгвардейцы поздравили вдову ветерана войск правопорядка с Международным женским днём

Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...