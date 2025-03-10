Псковские энергетики установят на опорах искусственные гнёзда для аистов

09:55, 10 марта 2025, ПАИ

Псковские энергетики будут устанавливать на опорах искусственные гнёзда для аистов – птицезащитные устройства гнездообразующего типа. Об этом после встречи в псковском филиале ПАО «Россети Северо-Запад» рассказала руководитель центра помощи аистам «Дом белого аиста», орнитолог Марина Сиденко.

В совещании принимали участие директор псковского филиала Максим Долголев, заместитель главного инженера по эксплуатации – начальник управления филиала Дмитрий Лупандин и другие сотрудники филиала.

«Встреча состоялась, результат её отличный, превзошёл все ожидания. Получена принципиальная договорённость о поиске дополнительных источников финансирования для защиты диких птиц на электросетевых объектах региона и оснащении опор ВЛ 0,4 кВ птицезащитными устройствами гнездообразующего типа (типа «Г»). То есть ищем финансирование, покупаем ПЗУ гнездообразующие, энергетики со своей стороны их устанавливают по нашим заявкам в местах гнездования аистов. Важное решение, чрезвычайно важное», – подчеркнула Марина Сиденко.

По её словам, сделан большой шаг вперёд на пути защиты диких птиц в Псковской области.