Выставка молодых художников откроется в галерее «Дом на Набережной» в Пскове

10:44, 10 марта 2025, ПАИ

12 марта в 18:00 в галерее «Дом на Набережной» в Пскове (Советская набережная, 9) откроется выставка молодых художников «Гармония диссонанса». Об этом ПАИ сообщили в Псковском региональном общественном движении «ПсковАРТ».

На выставке будет представлено больше 50 работ, выполненных в различных техниках – живопись, графика, скульптура, видео-арт – молодыми художниками, среди которых Богдан Аквинский, Анна Баласаева, Алексей Бердышев, Дмитрий Ворожцов, Дарья Шнейдер и другие.

На открытии выставки гостей ждет музыкальное сопровождение с песнями от «Клуба не очень анонимных поэтов», а также фуршет «Разговоры об искусстве».



Выставка будет работать до 7 апреля.