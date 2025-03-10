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Происшествия

Отходы великолукского водоканала нанесли ущерб почве на 1 млрд рублей

Отходы великолукского водоканала нанесли ущерб почве на 1 млрд рублей, сообщили ПАИ в объединённой пресс-службе судов Псковской области.

Проверка установила, что на участке в Великолукском районе обнаружена несанкционированная свалка площадью около гектара. Здесь складированы отходы биологических очистных сооружений, канализации и строительные отходы. Общая сумма вреда, причиненного почве в результате несанкционированного складирования отходов, составила более 1 миллиарда рублей.

В связи с этим псковский природоохранный прокурор обратился в суд в защиту прав граждан на благоприятную окружающую среду. Прокуратура намерена обязать муниципальное предприятие очистить землю от отходов, а также разработать и утвердить проект рекультивации загрязненного земельного участка сельскохозяйственного назначения.

Наличие на территории земельного участка несанкционированной свалки отходов создает реальную угрозу распространения загрязнения на прилегающей территории, заявили в прокуратуре.

Судебное заседание по делу назначено на 28 марта.

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