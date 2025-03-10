Юные гимнастки из Пскова завоевали медали на всероссийском турнире в Москве

11:45, 10 марта 2025, ПАИ

Псковские гимнастки приняли участие во Всероссийском турнире SUPREME WORLD по воздушной гимнастике и пилонному спорту, который состоялся в Москве с 7 по 9 марта. Об этом ПАИ сообщила тренер спортсменок Софья Колоскова.



Фото: предоставлены Софьей Колосковой



Фото: предоставлены Софьей Колосковой



Фото: предоставлены Софьей Колосковой



Фото: предоставлены Софьей Колосковой



Фото: предоставлены Софьей Колосковой



Фото: предоставлены Софьей Колосковой



Фото: предоставлены Софьей Колосковой



Фото: предоставлены Софьей Колосковой















Алла Бирюкова заняла 1-е место в дисциплине «артистический пилон», а София Закарян, Светлана Щербакова, Юлия Ерохина и Мария Торговина взяли первенство в дисциплине «спортивное воздушное кольцо», серебро досталось Софье Птицыной. В дисциплине «артистическое воздушное кольцо» золотые медали увезли в Псков Ирина Ветрова и Алина Корнышова. Серебро взяла Марина Шувалова, а бронзу – Елизавета Смирнова.

Кроме того, София Закарян вышла с обязательной программой на воздушном кольце и поборолась за второй спортивный титул.

Отметим, что президент Федерации IFAS наградил тренера и спортсменок командным кубком за высокие достижения.