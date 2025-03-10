Сбор бланков с пятёрками в акции «Губернаторский дневник» за второй триместр продлён до 17 марта

12:38, 10 марта 2025, ПАИ

Сбор бланков с пятёрками в акции «Губернаторский дневник» за второй триместр продлён до 17 марта. Скачать бланк для оценок в 12-й акции за зимние месяцы можно в официальной группе «Губернаторского дневника» в соцсети «ВКонтакте».

Самые активные участники акции – школьники младших и средних классов. Самая низкая конкуренция наблюдается среди учащихся 8-11 классов, а это значит, что у них очень высокий шанс стать победителем и попасть на встречу с губернатором.

Заявки принимаются только в электронном виде. Прислать бланки с оценками в редакцию можно до 23:59 17 марта включительно.

Напомним, что участие в акции могут принять только учащиеся школ Псковской области. Обучающиеся из районов присылают свои результаты за каждый триместр, бланки с пятерками у школьников Пскова будем принимать в мае за весь год. В акции не могут принять участие школьники – победители прошлых лет. Победителей выберут в трех возрастных группах: 2-4, 5-7 и 8-11 классы. В каждой группе будет один победитель или несколько, если количество пятерок совпадёт.

Чтобы стать участником проекта, необходимо скачать бланк дневника, распечатать, вместе с учителем заполнить все графы, внести количество только отличных оценок по каждому предмету, подписать у директора и заверить печатью школы. Затем отсканировать или сфотографировать и прикрепить к заявке. Форму можно найти в группе конкурса в соцсети «ВКонтакте».

В бланк заносятся только пятёрки из классного журнала за зиму, указывается только итоговое количество пятерок. Оценки за поведение, домашние работы в тетрадях и прочие достижения не учитываются, их включать в общее количество оценок не надо.

Победители акции по традиции встретятся с главой региона за кружкой чая, смогут задать интересующие их вопросы, посидеть в губернаторском кресле и познакомиться с работой правительства.

За новостями акции можно следить в группе «Губернаторский дневник в Псковской области» в соцсети «ВКонтакте».

Второй год партнером акции «Губернаторский дневник» является «Альфа-банк». Он призывает заботиться о финансовой грамотности и благополучии с малых лет, предлагая и взрослым, и их детям выгодные банковские продукты. Например, карта «Альфа-банка» Business One* разработана для малых и средних предприятий, которые стремятся оптимизировать свои финансовые затраты и получить больше преимуществ от своих ежедневных транзакций. Она является многофункциональным финансовым инструментом, созданным специально для поддержки потребностей бизнеса.

Одним из ключевых преимуществ этой карты является возможность удобного внесения выручки. Пользователи могут легко пополнить свои счета, воспользовавшись широкой сетью банкоматов как самого «Альфа-банка», так и его партнеров. Кроме того, карта предлагает различные функции, такие как снятие наличных до 300 000 рублей в день и до пяти миллионов рублей в месяц, а также возможность совершения переводов на другие карты с лимитом до 1,5 миллиона рублей в месяц. Клиент может выбрать вид карты под свой запрос: пластиковая, на металле, в виде стикера или виртуальная с возможностью довыпуска пластика.

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Обладатели карты Business One могут подключить дополнительные пакеты услуг. Каждый из этих пакетов позволяет адаптировать использование карты под конкретные потребности бизнеса, что является важным фактором для предприятий, стремящихся оптимизировать свои финансовые операции и улучшить уровень сервисов.

«Альфа-банк всегда ориентируется на потребности своих клиентов, и карта Business One является ярким примером этого подхода. Этот продукт предлагает не только удобный и безопасный способ управления финансами, но также открывает доступ к целому ряду привилегий и услуг, которые могут существенно облегчить жизнь предпринимателей. Мы понимаем, что каждый день для бизнеса – это новые вызовы, и карта Business One станет верным помощником на этом пути», – отметила региональный управляющий АО «Альфа-банк» в Псковской области Ирина Баранова.

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*Бизнес Уан

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