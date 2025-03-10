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Псковским работодателям напомнили о переходе на единые типовые нормы выдачи СИЗ

Псковским работодателям напомнили о переходе на единые типовые нормы выдачи средств индивидуальной защиты (СИЗ). Об этом ПАИ сообщили в Государственной инспекции труда в Псковской области.

Переход на единые типовые нормы выдачи СИЗ, утверждённые приказом Минтруда от 29 октября 2021-го, введён с этого года.

«Предоставлять средства индивидуальной защиты необходимо согласно единым типовым нормам с учётом специфики условий труда и профессионального риска каждого сотрудника», – подчеркнули в инспекции.

Порядок обеспечения СИЗ должен быть прописан в отдельном локальном нормативном акте. Также необходимо провести внеплановый инструктаж с работниками, которым выдаются СИЗ, и ответственными за их выдачу, обратили внимание работодателей.

«Проверьте инструкции работников, чтобы учесть все фактические виды работ, которые они выполняют, и исключить те, которые не относятся к их обязанностям», – добавили в госинспекции.

Кроме того, работодателям напомнили об использовании карты оценки профессиональных рисков на рабочем месте и анализе опасностей для тех сотрудников, которые должны обязательно носить СИЗ.

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