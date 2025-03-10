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Общество

Псковские школьники могут побороться за путёвки в детские центры в рамках конкурса «Юный правовед»

Школьники из Псковской области могут побороться в конкурсе на участие в тематических сменах по программе «Юный правовед». Организаторами являются Генеральная прокуратура России совместно с Международным детским центром «Артек» и Всероссийскими детскими центрами «Орленок» и «Океан». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

Победители смогут получить путевки на тематическую смену в одном из детских лагерей. Смены по тематической квоте запланированы в Международном детском центре «Артек» с 28 мая по 18 июня и с 6-го по 27-е, во Всероссийском детском центре «Орлёнок» с 10 по 30 августа и во Всероссийском детском центре «Океан» с 29 сентября по 19 октября.

Приём документов в «Артек» и «Орлёнок» проходит до 4 апреля, конкурсный отбор – с 7-го по 11-е, а представление документов на федеральный этап конкурса – до 17-го числа. Организует это прокуратура области. Отбор в «Океан» также проводит ведомство. Прием заявок и их направление организаторам конкурса проходит до 25 марта.

К участию в конкурсе допускаются дети, обучающиеся в общеобразовательных школах с 5 по 11 класс (для направления в МДЦ «Артек» в период учебного года), с 8 до 17 лет включительно (для направления в МДЦ «Артек» в летний период), с 8 по 11 класс (для направления в ВДЦ «Океан»), от 13 до 16 лет (для направления в ВДЦ «Орлёнок»).

Зарегистрироваться на конкурс можно, предоставив пакет предусмотренных правилами документов, включая творческое эссе на тему «Твори закон на благо общества». Их можно подать по адресу: улица Плехановский Посад, 6. Отдел кадров работает с 9 до 18 часов. Обед с 13:00 до 13:45.

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