Великолучанин Руслан Шамилов проведёт бой в Санкт-Петербурге

13:24, 10 марта 2025, ПАИ

Великолукский профессиональный боец ММА Руслан Шамилов сразится с Гамзатом Хирамагомедовым 10 мая. Об этом спортсмен сообщил в своих соцсетях.

Отметим, что борец уже встречался с соперником в декабре 2023 года и одержал победу, нокаутировав Хирамагомедова в первом раунде.

Бой состоится в турнире АСА 186 в Санкт-Петербурге. «Всех болельщиков жду на трибунах, ценю поддержку каждого из вас», – написал Руслан Шамилов.