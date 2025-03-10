Великолучанин Руслан Шамилов проведёт бой в Санкт-Петербурге
Великолукский профессиональный боец ММА Руслан Шамилов сразится с Гамзатом Хирамагомедовым 10 мая. Об этом спортсмен сообщил в своих соцсетях.
Отметим, что борец уже встречался с соперником в декабре 2023 года и одержал победу, нокаутировав Хирамагомедова в первом раунде.
Бой состоится в турнире АСА 186 в Санкт-Петербурге. «Всех болельщиков жду на трибунах, ценю поддержку каждого из вас», – написал Руслан Шамилов.
Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».
Псковская команда Nordman выиграла все матчи второго тура чемпионата Санкт-Петербурга по настольному теннису