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Спорт

Великолучанин Руслан Шамилов проведёт бой в Санкт-Петербурге

Великолукский профессиональный боец ММА Руслан Шамилов сразится с Гамзатом Хирамагомедовым 10 мая. Об этом спортсмен сообщил в своих соцсетях.

Великолукский профессиональный боец ММА Руслан Шамилов сразится с Гамзатом Хирамагомедовым 10 мая. Фото из соцсетей спортсмена

Отметим, что борец уже встречался с соперником в декабре 2023 года и одержал победу, нокаутировав Хирамагомедова в первом раунде.

Бой состоится в турнире АСА 186 в Санкт-Петербурге. «Всех болельщиков жду на трибунах, ценю поддержку каждого из вас», – написал Руслан Шамилов.

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