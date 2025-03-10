28 пьяных водителей задержали в Псковской области за неделю
28 пьяных водителей задержали в Псковской области с 3 по 9 марта, пятеро из них повторно сели за руль в нетрезвом виде, сообщили ПАИ в региональной Госавтоинспекции.
Всего за неделю сотрудники Госавтоинспекции пресекли 1 448 административных правонарушений в области безопасности дорожного движения.
Кроме того, за этот период в регионе произошло 12 ДТП, в результате которых 16 человек получили травмы различной степени тяжести.
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