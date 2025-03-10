28 пьяных водителей задержали в Псковской области за неделю

14:31, 10 марта 2025, ПАИ

28 пьяных водителей задержали в Псковской области с 3 по 9 марта, пятеро из них повторно сели за руль в нетрезвом виде, сообщили ПАИ в региональной Госавтоинспекции.

Всего за неделю сотрудники Госавтоинспекции пресекли 1 448 административных правонарушений в области безопасности дорожного движения.

Кроме того, за этот период в регионе произошло 12 ДТП, в результате которых 16 человек получили травмы различной степени тяжести.