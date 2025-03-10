«Мне всегда хотелось помогать людям и видеть результат своих стараний»: будущие логопеды – о выборе профессии и обучении в ПсковГУ

14:58, 10 марта 2025, ПАИ

Профессия логопеда – не просто работа, это настоящее призвание. Ежедневно специалисты помогают людям, которые сталкиваются с речевыми и языковыми трудностями: нарушениями произношения, проблемами с пониманием речи или другими дефектами. Такая работа требует не только профессионализма, но и большого человеческого тепла. Наряду с обучением упражнениям и техникам логопед выступает и в качестве друга, который помогает преодолевать страхи и сомнения.

О программе

Псковский государственный университет осуществляет подготовку студентов-бакалавров очной и заочной форм обучения по направлению «специальное (дефектологическое) образование», профиль подготовки «логопедия».

«Это наука, которая находится на стыке педагогики и медицины. Студенты проходят фундаментальную теоретическую и практическую подготовку», – отметила Евгения Суворова, доцент Института образования и социальных наук ПсковГУ.

Студенты, обучающиеся по профилю «логопедия», всего за один год имеют возможность в период обучения получить дополнительное профессиональное образование по направлениям «психология», «учитель начальных классов», «дошкольное образование» и др., что значительно повышает конкурентоспособность молодого специалиста.

Выпускники могут работать в образовательных, медицинских и социальных учреждениях, таких как детские сады, школы, поликлиники, больницы.

Программа обучения включает в себя большое количество практик, что позволяет успешно выполнять профессиональные обязанности сразу после окончания вуза. Четырехчасовой рабочий день и возможность частной логопедической практики делает профессию логопеда привлекательной на рынке труда.

Знать, к чему стремишься

Анастасия Желатина обучается на 3-м курсе.

«Мне всегда хотелось помогать людям, чувствовать себя полезной и видеть результат своих стараний», – говорит студентка.

Еще в подростковом возрасте девушка знала, что будет получать профессию, в которой сможет осуществить свои желания. На момент, когда нужно было определиться с направлением, Анастасию заинтересовало специальное образование по профилю «логопедия». Знакомство со студентами-логопедами, уже обучающимися в ПсковГУ, помогло девушке определиться и с выбором вуза.

«Я была уверена, что получу качественное образование в Псковском государственном университете и стану компетентным специалистом, если приложу должные усилия», – подчеркнула студентка Анастасия Желатина».

Самое сложное в учёбе, по словам студентки, это объём информации, которую нужно усвоить как на лекциях и практике, так и самостоятельно: «Нужно быть готовым к частому обновлению и уточнению информации, ведь эта наука не стоит на месте, и придётся много работать над собой. Обязательно нужно учиться применять знания на практике; практики будет много и разной».

В настоящее время девушка полностью посвятила себя учебе. На втором курсе Анастасия и обучалась, и работала, и считает, что совмещение возможно, если грамотно планировать своё время.

«Главное, чтобы это не мешало получению образования, а наоборот способствовало профессиональному росту», – считает Анастасия.

Студентка планирует развиваться и работать в сфере логопедии и ждет выхода на работу в детском саду компенсирующего вида.

«Будущим абитуриентам желаю энтузиазма в своих начинаниях, сильной воли для достижения целей и крепкой уверенности в себе. Постарайтесь выбрать тот путь, который откликнется вашей душе», – говорит девушка.

Стать профессионалом

Третьекурсница Лидия Ушарнёва поступила учиться на логопеда, потому что эта профессия идеально сочетала в себе все интересы девушки: любовь к русскому языку, интерес к медицине, желание помогать людям, возможность постоянного саморазвития.

«Самое сложное, на мой взгляд, в обучении на логопеда – это сочетание теоретических знаний и практических навыков: диагностики, коррекции, работы с детьми, – признается студентка. – Теория – это фундамент, но без практики она бесполезна. Нужно научиться проводить обследования, разрабатывать и проводить коррекционные занятия, заниматься с детьми разного возраста с разнообразными нарушениями речи. Нужно быть готовым к большому объёму самостоятельной работы, постоянному самообразованию, высокой эмоциональной нагрузке».

Лидия считает, что путь логопеда достаточно непростой, но очень интересный и востребованный.

«Как показывает мой личный опыт, совмещать учёбу с работой сложно, но возможно. Главное – грамотно планировать время, искать гибкий график и быть готовым к большой нагрузке и меньшему количеству свободного времени», – признаётся она.

В ближайших планах – окончить обучение, параллельно получив как можно больше практического опыта, а затем найти работу по специальности, где Лидия сможет помогать людям улучшать их качество жизни. В долгосрочной перспективе мечта девушки – стать профессионалом высокого уровня и работать частным логопедом.

«Ребята, собирающиеся учиться на логопедов, поздравляю с выбором профессии! Путь будет непростым, но невероятно интересным, – подчеркивает Лидия. – Запомните: практика – один из решающих элементов успеха. Ищите возможности поработать с детьми уже сейчас. Не бойтесь ошибаться, совершенствуйтесь, и самое главное – любите свою будущую работу. Успехов вам».

Отметим, на направление бакалавриата «логопедия» в ПсковГУ в этом году выделено 25 бюджетных мест. Подробнее ознакомиться со вступительными испытаниями и узнать стоимость обучения можно по ссылке.

Реклама. ФГБОУ ВО «Псковский государственный университет». ИНН 6027138617.