Рост числа травм 8 марта в Пскове не зафиксирован

14:40, 10 марта 2025, ПАИ

В некоторых мегаполисах на восьмимартовских праздниках был зафиксирован рост числа обращений женщин в травмпункты: корпоративы на работе, посиделки с подругами выливались в отравления, иногда травмы и другие неприятности, вызванные праздничным бытом.

В Пскове всё прошло спокойно. Роста числа обращений в травмпункт при Псковской областной клинической больнице не было. Всего с 7 по 9 марта принято 101 обращение, из них только 42 – от женщин, сообщили корреспонденту ПАИ в травмпункте.

Однако за минувшие выходные в Псковской области было зафиксировано сразу восемь случаев гибели рыбаков на зимней рыбалке. Они выходили на лёд озёр региона, несмотря на действующий в Псковской области запрет.