Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Происшествия

Рост числа травм 8 марта в Пскове не зафиксирован

В некоторых мегаполисах на восьмимартовских праздниках был зафиксирован рост числа обращений женщин в травмпункты: корпоративы на работе, посиделки с подругами выливались в отравления, иногда травмы и другие неприятности, вызванные праздничным бытом.

В Пскове всё прошло спокойно. Роста числа обращений в травмпункт при Псковской областной клинической больнице не было. Всего с 7 по 9 марта принято 101 обращение, из них только 42 – от женщин, сообщили корреспонденту ПАИ в травмпункте.

Однако за минувшие выходные в Псковской области было зафиксировано сразу восемь случаев гибели рыбаков на зимней рыбалке. Они выходили на лёд озёр региона, несмотря на действующий в Псковской области запрет.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












10 марта 2025

Тела двух утонувших рыбаков найдены в Бежаницком районе
10 марта 2025

Более 20 рыбаков спасены из воды в Псковской области за минувшие выходные
10 марта 2025

Более семи миллионов рублей лишились псковичи из-за мошенников
10 марта 2025

Пять пожаров произошло за выходные в Псковской области
10 марта 2025

Тела утонувших рыбаков достали водолазы из озера в Великолукском районе
09 марта 2025

17-летняя девушка госпитализирована в результате наезда автомобиля в Пскове
09 марта 2025

Около четырёх миллионов рублей лишились псковичи из-за мошенников
09 марта 2025

Восемь рыбаков утонули в Псковской области в выходные

Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...