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Общество

Заслуженная артистка России Татьяна Говорова умерла на 84-м году жизни

В возрасте 84 лет умерла заслуженная артистка России Татьяна Говорова. Об этом сообщает пресс-служба Театра имени М. Н. Ермоловой.

Актриса умерла 9 марта. О дате и месте прощания будет известно позже.

Татьяна Николаевна Говорова родилась в 1940 году в Кишиневе. В 1961 году она пришла в Театр Ермоловой. Артистка играла на сцене атаманшу («Снежная королева»), мисс Эндрю («Мэри Поппинс»), мисс Браун («Мы не одни, дорогая») и других. Женщину можно увидеть в кадрах кинолент «Убойная сила», «Журавль в небе», «Ночная смена» и других.

Кроме того, с 1966 года Татьяна Говорова была женой российского актера театра и кино, народного артиста России Виктора Павлова.

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