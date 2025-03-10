Каких детских врачей не хватает в Пскове, рассказала директор медцентра
Каких детских врачей не хватает в Пскове, рассказала директор медицинского центра «Здоровый ребёнок» Ирина Лыкова в эфире программы «Бизнес-ланч» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) сегодня, 10 марта.
«Детские кардиологи, офтальмологи, неврологи, хирурги, аллергологи. Это все необходимые детям специалисты, и их не хватает», – перечислила Ирина Лыкова.
Гостья студии также добавила, что в медцентр нескольких специалистов удалось привлечь из Санкт-Петербурга. «Например, детского эндокринолога, который родился в Пскове, отучился и вернулся работать в город. Молодой специалист сам сказал, что хочет приезжать в Псков и помогать. Так и закрываем потребности», – отметила она.
Ирина Лыкова также рассказала, что медицинский центр планирует развивать в Пскове направление физиотерапии.
Добавим, что клиника «Здоровый ребёнок» стала победителем в номинации «Сервис» общественной премии «Народное признание – 2024».
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