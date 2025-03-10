Чавкающий олень родился в Ленинградском зоопарке
У пары китайских оленей мунтжаков Артура и Офелии родился детёныш в Ленинградском зоопарке. Об этом зоопарк сообщает в своем Telegram-канале.
«Это самочка. Она совсем юная, поэтому реагирует на многое осторожно и пугливо, а еще активно гуляет с группой сородичей», – отметили сотрудники учреждения.
Они пояснили, что белые пятна на шерсти животного ещё не прошли. Но по мере роста оленёнка они постепенно исчезнут. К возрасту шесть месяцев окрас станет однотонным, как у взрослых особей, добавили в зоопарке.
Добавим, что в социальных сетях пользуется популярностью видео с оленем, который, поедая банан, издаёт звук, напоминающий чавканье.
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