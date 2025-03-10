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Общество

Чавкающий олень родился в Ленинградском зоопарке

У пары китайских оленей мунтжаков Артура и Офелии родился детёныш в Ленинградском зоопарке. Об этом зоопарк сообщает в своем Telegram-канале.

Скриншот из видео Ленинградского зоопарка

«Это самочка. Она совсем юная, поэтому реагирует на многое осторожно и пугливо, а еще активно гуляет с группой сородичей», – отметили сотрудники учреждения.

Они пояснили, что белые пятна на шерсти животного ещё не прошли. Но по мере роста оленёнка они постепенно исчезнут. К возрасту шесть месяцев окрас станет однотонным, как у взрослых особей, добавили в зоопарке.

Добавим, что в социальных сетях пользуется популярностью видео с оленем, который, поедая банан, издаёт звук, напоминающий чавканье.

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