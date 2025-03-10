Пскович расплатился за продукты купюрой «банка приколов»

16:48, 10 марта 2025, ПАИ

Пскович расплатился за продукты купюрой «банка приколов», за что подвергся уголовному преследованию, сообщили ПАИ в прокуратуре Пскова.

21 декабря 2024 года 33-летний пскович передал кассиру «Магнита» «Билет банка приколов 5 000 дублей» за продукты питания. Кассир выдала сдачу деньгами.

При даче пояснений пскович признал вину в полном объеме, раскаялся в содеянном и возместил причиненный материальный ущерб. На основании этого адвокат заявил ходатайство о прекращении уголовного дела в связи с деятельным раскаянием. Суд первой инстанции, разрешив указанное ходатайство, применил правила ст. 75 УК РФ и ст. 28 УПК РФ.