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Общество

Президент учредил комиссию Госсовета по поддержке участников СВО

Президент Владимир Путин учредил комиссию Госсовета по поддержке участников СВО. Соответствующий указ опубликован на портале официальной и правовой информации.

Глава государства дал поручение по образованию комиссии Госсовета касательно вопросов поддержки ветеранов боевых действий – участников СВО и членов их семей.

Задачами комиссии стали адаптация участников спецоперации к мирной жизни, обеспечение их средствами реабилитации и лекарствами, разработка дополнительных мер социальной поддержки, улучшение медпомощи и социального обслуживания ветеранов СВО, координация работы федеральных и региональных органов власти и фонда «Защитники Отечества», а также мониторинг мер помощи ветеранам боевых действий в регионах.

На должность председателя комиссии назначили губернатора Астраханской области Игоря Бабушкина.

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