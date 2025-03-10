Президент учредил комиссию Госсовета по поддержке участников СВО
Президент Владимир Путин учредил комиссию Госсовета по поддержке участников СВО. Соответствующий указ опубликован на портале официальной и правовой информации.
Глава государства дал поручение по образованию комиссии Госсовета касательно вопросов поддержки ветеранов боевых действий – участников СВО и членов их семей.
Задачами комиссии стали адаптация участников спецоперации к мирной жизни, обеспечение их средствами реабилитации и лекарствами, разработка дополнительных мер социальной поддержки, улучшение медпомощи и социального обслуживания ветеранов СВО, координация работы федеральных и региональных органов власти и фонда «Защитники Отечества», а также мониторинг мер помощи ветеранам боевых действий в регионах.
На должность председателя комиссии назначили губернатора Астраханской области Игоря Бабушкина.
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