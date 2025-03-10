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Общество

Специалисты провели гидрофобизацию стен в церквях и ризнице Псково-Печерского монастыря

В цокольных этажах Благовещенской (XVI в.) и Сретенской (XVI–XIX вв.) церквей, а также в здании ризницы (XV–XVIII вв.) из ансамбля Псково-Печерского монастыря специалисты провели гидрофобизацию стен. Об этом ПАИ сообщили в АНО «Возрождение объектов культурного наследия в г. Пскове (Псковской области)».

Фото: АНО «Возрождение объектов культурного наследия в г. Пскове (Псковской области)»

Пропитка стен специальным составом выполнена для предотвращения проникновение влаги в структуру материала. В результате весь слой кладки сохраняет сухость, это продлевает срок эксплуатации здания. Здание лучше сохраняет тепло, повышается устойчивость здания к перепадам температуры.

Фото: АНО «Возрождение объектов культурного наследия в г. Пскове (Псковской области)»

Гидрофобизация стен включает бурение узких отверстий на две трети толщины сводов и стен, монтаж инъекционных пакеров (это механическое приспособление, которое используют для подачи гидроизоляционных составов), усиление каменной кладки методом инъектирования. Производится также прокачка стен биоцидными составами и акрилатными гелями, чтобы кладка напиталась и были устранены протечки. Затем начинается допрессовка инъекционными составами, демонтаж пакеров и запечатка отверстий.

После установки вентиляционного оборудования и нормализации температурно-влажностного режима начнутся штукатурные работы.

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