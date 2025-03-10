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Общество

Псковичка участвует в международном вокальном конкурсе «Звезда-2025»

Анастасия Егорова из Пскова представляет регион на международном вокальном конкурсе «Звезда-2025». Об этом ПАИ сообщили в региональном комитете по культуре.

Псковичка участвует в международном вокальном конкурсе «Звезда-2025». Фото: организаторы международного вокального конкурса «Звезда-2025»

Псковичка стала участницей первого в истории музыкального состязания, в котором принимают участие все 89 регионов России. Победителя конкурса определят зрительским голосованием и экспертным выбором жюри.

Анастасия Егорова с детства любит петь. Кроме учёбы в музыкальной школе любовь к музыке девушке прививали её бабушки, а мама всегда была советником и главной опорой во всех начинаниях, отметили в комитете. Благодаря педагогу по музыке Анастасия попала в Артек. Выступала в Детском хоре России, пела в Кремле.

«В 2020 году во время локдауна решила посвятить себя музыке. Начала готовиться к поступлению в СПбГИК, найдя педагога по эстрадному вокалу. Семья сыграла решающую роль в её развитии и выборе жизненного пути. Её история – пример целеустремлённости и разносторонних интересов», – отметили организаторы конкурса.

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