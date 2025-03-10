Псковичи могут пройти диспансеризацию и профосмотр в отделении профилактики городской поликлиники

21:38, 10 марта 2025, ПАИ

Псковичи могут пройти диспансеризацию и профилактический осмотр в отделении профилактики Псковской городской поликлиники. Об этом ПАИ сообщили в региональном комитете по здравоохранению.

Отделение находится в Пскове на улице Кузбасской Дивизии, 22, корпус Б. Отделение работает ежедневно.

«Сейчас на этой единой площадке можно пройти все мероприятия первого этапа диспансеризации и углублённые профосмотры – сдать анализы, сделать ЭКГ, флюорографию, рентгеноскопию, маммографию, пройти осмотр гинеколога и онколога», – отметили в комитете.

Для прохождения диспансеризации каждый может получить оплачиваемый выходной. Записаться на её прохождение можно в регистратуре своей поликлиники, по телефону 29-90-28, а на углублённую после COVID-19 – через «Госуслуги».

Работа отделения выстроена таким образом, что на обследование могут записаться не только жители Пскова, но и пациенты из других муниципалитетов.

Напомним, диспансеризация – одно из ключевых направлений национального проекта «Здравоохранение».