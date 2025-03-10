Как действовать при проваливании под лёд, рассказали псковичам в ГИМС

23:39, 10 марта 2025, ПАИ

Как действовать при проваливании под лёд, рассказал начальник отдела безопасности людей на водных объектах Центра ГИМС Главного управления МЧС России по Псковской области Юрий Покатов в эфире программы «Место встречи» на радио «7 НЕБО» (107.1 FM) в Пскове.

«При попадании в воду необходимо правильно действовать – адекватно оценить обстановку, позвать людей на помощь, если есть возможность, позвонить по телефону и самостоятельно выбираться со льда, если ты один: для этого необходимо опереться руками на лёд, перевернуться и, перекатившись раз шесть-восемь, переместиться в ту сторону, откуда вы пришли. После этого ползком двигаться к берегу. Когда проползёте метров 15–20, можно встать на четвереньки и дальше двигаться к берегу. Лишь у самого берега можно встать на ноги», – подчеркнул специалист.

При обнаружении тонущего в полынье человека прежде всего нужно позвонить по единому номеру 112, чтобы вызвать на помощь спасателей.

Эксперт также напомнил, что при действии запрета выход на лёд категорически запрещён.

«Допустим, в следующем году, если будет снят запрет выхода на лёд, необходимо убедиться, что лёд действительно прочный. Безопасная толщина льда считается равной десяти сантиметрам. Но в районах гидротехнических сооружений, мостов, мест впадания рек, выхода бытовых родников лёд может быть тоньше. Поэтому этих мест нужно избегать, не выходить на них», – подчеркнул Юрий Покатов.

Кроме того, он указал на необходимость профилактических бесед с детьми. «Неоднократно были выявлены случаи в Пскове, в других городах, в районах области, когда дети выходили на неокрепший лёд. Спасатели, инспекторы ГИМС постоянно подходили к детям и призывали их выбраться со льда. Призываю родителей следить с детьми и не допускать выхода детей на лёд либо игры вблизи льда. Были случаи катания на «ватрушках», когда дети скатывались на берег реки и далее по льду выезжали в саму реку. Это недопустимо», – сказал специалист.

Ранее сообщалось, что спасатели подняли тела двух рыбаков со дна озера в Невельском районе. Также более 20 рыбаков, провалившихся под лёд, спасено на озёрах Псковской области в минувшие выходные, 8–9 марта.