Судить о погоде по поведению птиц советует сегодня народный календарь

07:00, 11 марта 2025, ПАИ

11 марта православная церковь отмечает память святителя Порфирия, архиепископа Газского, жившего в V веке, сообщает calend.ru.

На Руси на Порфирия мудрые люди говорили: «Ранняя весна ничего не стоит, а поздняя — обманет». Несмотря на приближение тепла, крестьяне боялись приниматься за полевые работы, ведь опасность заморозков была еще велика. А если вдруг ударит холод — все посевы погибнут.

О погоде судили по поведению птиц. Считалось, что если перелетные пташки уже вернулись домой, можно ждать хорошего урожая хлеба. Наблюдали также за тем, как пернатые строят гнезда: если они располагают свои будущие жилища на солнечной стороне домов и деревьев, лето будет холодным; и наоборот — если птицы не боятся селиться с северной стороны, значит, и люди могут рассчитывать на погожие дни.