Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

День работника органов наркоконтроля отмечается в России

11 марта в России отмечается профессиональный праздник — День работника органов наркоконтроля, сообщает calend.ru.

11 марта было выбрано датой праздника в связи с тем, что в этот день в 2003 году указом президента России № 306 «Вопросы совершенствования государственного управления в Российской Федерации» было создано специальное уполномоченное ведомство по контролю за оборотом наркотиков. Оно было сформировано на базе Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков (ФСКН России).

В этом указе постановлялось «преобразовать Государственный комитет по противодействию незаконному обороту наркотических средств и психотропных веществ при Министерстве внутренних дел Российской Федерации в Государственный комитет Российской Федерации по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ» (Госнаркоконтроль России).

За годы своей работы ведомство несколько раз переименовывалось, но всегда его деятельность направлена на эффективную реализацию мер по организации борьбы с незаконным оборотом наркотиков, на четкую работу в сфере профилактики наркомании. В задачи службы также входит борьба с наркобизнесом, контроль и надзор в сфере оборота наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров.

5 апреля 2016 года ФСКН была упразднена, а её функции и полномочия переданы в систему Министерства внутренних дел, образовав объединённое Главное управление по контролю за оборотом наркотиков МВД Российской Федерации (ГУНК МВД России).

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












11 марта 2025

Областное вещание «7 НЕБА» в вопросах и ответах
11 марта 2025

Музейное кафе в Изборске будет закрыто до 13 марта
10 марта 2025

До конца марта в Псковской области отделы ЗАГС войдут в состав местных администраций
10 марта 2025

Более 600 медалей за 50 лет совместной жизни вручили псковским парам в 2024 году
10 марта 2025

Вопросы развития регионального госархива обсудил Михаил Ведерников с Мариной Чамкиной
10 марта 2025

Псковичи могут пройти диспансеризацию и профосмотр в отделении профилактики городской поликлиники
10 марта 2025

Директор медцентра «Здоровый ребёнок» Ирина Лыкова стала гостьей «Серебряного дождя». Главное
10 марта 2025

Псковичка участвует в международном вокальном конкурсе «Звезда-2025»

Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...