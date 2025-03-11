День работника органов наркоконтроля отмечается в России

07:45, 11 марта 2025, ПАИ

11 марта в России отмечается профессиональный праздник — День работника органов наркоконтроля, сообщает calend.ru.

11 марта было выбрано датой праздника в связи с тем, что в этот день в 2003 году указом президента России № 306 «Вопросы совершенствования государственного управления в Российской Федерации» было создано специальное уполномоченное ведомство по контролю за оборотом наркотиков. Оно было сформировано на базе Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков (ФСКН России).

В этом указе постановлялось «преобразовать Государственный комитет по противодействию незаконному обороту наркотических средств и психотропных веществ при Министерстве внутренних дел Российской Федерации в Государственный комитет Российской Федерации по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ» (Госнаркоконтроль России).

За годы своей работы ведомство несколько раз переименовывалось, но всегда его деятельность направлена на эффективную реализацию мер по организации борьбы с незаконным оборотом наркотиков, на четкую работу в сфере профилактики наркомании. В задачи службы также входит борьба с наркобизнесом, контроль и надзор в сфере оборота наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров.

5 апреля 2016 года ФСКН была упразднена, а её функции и полномочия переданы в систему Министерства внутренних дел, образовав объединённое Главное управление по контролю за оборотом наркотиков МВД Российской Федерации (ГУНК МВД России).