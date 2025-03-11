«Радиостанция Судного дня» передала загадочный шифр

07:25, 11 марта 2025, ПАИ

«Радиостанция Судного дня» УВБ-76, также известная как «Жужжалка», вновь передала странный сигнал. По данным телеграм-канала «УВБ-76 логи», послание состояло из имен и чисел.

«Николай, Женя, Татьяна, Иван... Николай, Женя, Татьяна, Иван», — монотонно произнес голос, назвав затем комбинацию чисел.

После этого он перечислил другие имена: «Василий, Ольга, Дмитрий, Ольга, Константин, Леонид, Елена, Василий».

УВБ-76 известна своим почти постоянным вещанием с преобладанием монотонного «жужжания», прерываемого иногда неразборчивыми фразами, числами или бессмысленными словесными последовательностями. Предполагается, что радиостанция принадлежит Вооруженным силам РФ, однако о ее назначении достоверно ничего не известно.

Ранее сообщалось, что «радиостанция Судного дня» 46 раз вышла в эфир в феврале.