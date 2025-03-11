В Псковской области соискатели активизировали усилия по поиску работы

08:33, 11 марта 2025, ПАИ

За последний месяц на рынок труда Псковской области вышли или обновили свои резюме около 13 тыс. местных жителей, сообщает hh.ru. Если сравнивать с началом этого года, активность местных работников выросла на 15%, а по сравнению с началом весны 2024 года еще больше: +50%.

Наиболее активно за последние 30 дней в регионе стали искать работу соискатели, связанные со сферой административного персонала: администраторы, офис-менеджеры и ассистенты стали на 18% чаще обновлять резюме и искать работу по сравнению с началом 2025 году. Также за месяц на 17% увеличили свою активность на рынке представители сферы обслуживающего персонала (курьеры, няни, официанты и др.), а также кадры из транспортной сферы (водители, грузчики, комплектовщики и др.).

Кроме того, в пятерку желающих сменить работодателя прямо сейчас вошли представители HR-сферы (менеджеры по подбору персонала, кадровики, директора по персоналу и др.), рабочие (и здесь активны сварщики, токари, механики, монтажники и др.).

«Подобная активизация людей на рынке труда потянула за собой и увеличение уровня конкуренции: с 2,6 до 4,5 активных резюме на одну вакансию в Псковской области. Тройка самых остро конкурентных сфер, где придется побороться с большим количеством кандидатов, в регионе сейчас – это сфера искусства и массмедиа (более 27 человек на одно рабочее место), сфера стратегии и консалтинга (26,1 резюме) и область маркетинга и рекламы (25,3). Во второй, кстати, по сравнению с прошлым годом сильнее всего выросла конкуренция среди соискателей: сразу +18,5 пункта. При этом, конечно, остаются сферы, где дефицит остается очень серьёзным. И сильнее всего кадров не хватает в медицине (0,9 резюме на место), в ретейле (1,5)», – расссказала руководитель пресс-службы hh.ru Центр, Северо-Запад Мария Бузунова.