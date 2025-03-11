Росгвардейцы задержали псковичку за кражу продуктов из гипермаркета
Сотрудники Управления Росгвардии по Псковской области задержали женщину за кражу из магазина. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ведомства.
10 марта в 15:45 росгвардейцы прибыли к гипермаркету на Рижском проспекте, персонал которого ранее воспользовался кнопкой тревожной сигнализации.
На месте происшествия сотрудники ведомства задержал местную жительницу, которая украла из торгового зала продукты. По факту хищения проводится проверка.
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