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Происшествия

Росгвардейцы задержали псковичку за кражу продуктов из гипермаркета

Сотрудники Управления Росгвардии по Псковской области задержали женщину за кражу из магазина. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ведомства.

Росгвардейцы задержали псковичку за кражу продуктов из гипермаркета. Фото: ПАИ

10 марта в 15:45 росгвардейцы прибыли к гипермаркету на Рижском проспекте, персонал которого ранее воспользовался кнопкой тревожной сигнализации.

На месте происшествия сотрудники ведомства задержал местную жительницу, которая украла из торгового зала продукты. По факту хищения проводится проверка.

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