Росгвардейцы задержали псковичку за кражу продуктов из гипермаркета

09:28, 11 марта 2025, ПАИ

Сотрудники Управления Росгвардии по Псковской области задержали женщину за кражу из магазина. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ведомства.

10 марта в 15:45 росгвардейцы прибыли к гипермаркету на Рижском проспекте, персонал которого ранее воспользовался кнопкой тревожной сигнализации.

На месте происшествия сотрудники ведомства задержал местную жительницу, которая украла из торгового зала продукты. По факту хищения проводится проверка.