Автомобиль загорелся в Опочецком районе из-за нарушений при сварочных работах

09:58, 11 марта 2025, ПАИ

Один пожар произошел в Псковской области за сутки, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.

В 17:32 на улице Автобусной в деревне Песчивка Опочецкого района произошло возгорание легкового автомобиля ЗАЗ 1103 «Славута» 2000 года выпуска.

Возможной причиной возгорания стало несоблюдение правил пожарной безопасности при проведении сварочных работ.

Прибывшие пожарные спасли автомобиль от огня. Всего при ликвидации пожара было задействовано пять специалистов и две единицы техники.